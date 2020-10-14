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Болгария - Уэльс. Прогноз на матч Лиги Наций
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в ЛН, которое состоится 14 октября, начало встречи 21:45
С невероятно прагматичной игрой и надежной защитой Уэльс удерживает лидерство в своей группе. Валлийцы добыли две победы с минимальным счетом 1:0 над Болгарией и Финляндией, а также ничью 0:0 в матче с Ирландией. Никто пока не смог забить лидеру, который однако и сам не блещет результативностью. Возможно, на своем поле болгары взломают эту оборону и возьмут реванш за поражение в первом поединке.
Лига Наций. Четвертый тур. Лига "В"
Стадион: Васил Левски (София)
Главный арбитр: А. Агаев (Азербайджан)
Болгария 21:45 Уэльс
Телетрансляция – в интернете
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
Сборная Болгарии проваливает выступления в Лиге Наций 2020 - два поражения у них и одна ничья. Только мировая с Ирландией в первом туре и оставляет надежду уйти с последнего места в группе. Впрочем, в этом тяжелом для всех году подопечные Дерменжиева в своем пассиве имеют серию из трех поражений, безобразную игру и минимальные шансы справиться с Уэльсов.
Статистика противостояний Болгарии и Уэльса красноречива - всего сыгранно 9 матчей и шесть из них завершились со счетом 1:0. Обычно команды показывают очень осторожный футбол. Всего одна ничья в этих дуэлях, по четыре победы у каждой из сборных.
Сборная Уэльса прекрасно знает свои возможности. С грандами валлийцы играют не лучшим образом, например, свидетельство тому поражение от Англии 0:3 в спарринге 8 октября. Зато в играх с равными соперниками или андердогами подопечные Стивена Кенни умеют добиваться необходимого результата. Есть высокая вероятность того, что гости в Софии окажутся сильнее хозяев. Более того, рискнем предположить, что будет забито больше одного мяча, все же команды задолжали перед своими фанатами. Прогноз: победа Уэльса 2:0.
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