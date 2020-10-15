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Адаптация с элементами везения. Обзор матча Украина – Испания. Аудиомнение #48
Чего ждать в ноябре? Кстати, Рамос кому попало не подмигивает…
Анализируем поединок 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Обсуждаем правильность и запоздалость решения УАФ по поводу билетов, грамотность газеты Marca и можно ли уже смеяться Миколенко. Отмечаем прогресс Бущана, ждем того же от Забарного, недоумеваем по поводу отсутствия Цыганкова в основе. Объясняем, почему доступность футболистов из структуры "Динамо" не могла определять тактику на матч с испанцами, оправдываем Де Хеа и разгадываем секрет Коваленко. Хорошие прогнозы на сохранение места в Лиге А – неужели можно замахнуться на плей-офф? И это далеко не все мысли из подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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