Адаптация с элементами везения. Обзор матча Украина – Испания. Аудиомнение #48

Анализируем поединок 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Обсуждаем правильность и запоздалость решения УАФ по поводу билетов, грамотность газеты Marca и можно ли уже смеяться Миколенко. Отмечаем прогресс Бущана, ждем того же от Забарного, недоумеваем по поводу отсутствия Цыганкова в основе. Объясняем, почему доступность футболистов из структуры "Динамо" не могла определять тактику на матч с испанцами, оправдываем Де Хеа и разгадываем секрет Коваленко. Хорошие прогнозы на сохранение места в Лиге А – неужели можно замахнуться на плей-офф? И это далеко не все мысли из подкаста.