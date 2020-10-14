Жерсон не забил, но Люксембург обыграл Черногорию и вышел на первое место. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Черногория - Люксембург, которые встречались в четвертом туре дивизиона С Лиги Наций. Хозяева первыми открыли счет, но Люксембург почти сразу отыгрался. Атаку, к слову, разогнал игрок Динамо Жерсон Родригес, который сыграл полный матч. А под конец игры Люксембургу удалось забить победный гол, который позволил ему возглавить группу, в которой также выступает Кипр и Азербайджан. У команды Родригеса девять очков, столько же у Черногории, но Люксембург имеет преимущество по личным встречам.

Лига Наций. Дивизион С Группа 1. Четвертый тур

Черногория - Люксембург 1:2

Голы: Иванович 34 - Муратович 42, Синани 86

Удаление: Янкович 90 + 4, Шимич 90 + 4 - Тилл 90 + 4