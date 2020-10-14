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Лига Наций. Румыния - Австрия 0:1. Не без проблем, но закономерно

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

"Дас тим" доказывает, что поражение дома было случайностью

Лига Наций. Румыния - Австрия 0:1. Не без проблем, но закономерно
Новина українською

Австрийцы с начала поединка попытались действовать с позиции силы и завладеть территориальным преимуществом, но столкнулись с проблемами и давлением в центре поля. Команда под руководством Франко Фоды располагалась очень широко, когда румыны действовали в обороне узким блоком. Хозяева очень грамотно использовали высокий прессинг и не позволяли "дас тим" продвигаться к своей штрафной площадке.

Из-за того, что Румыния сразу же после потери мяча вступала в отбор, у гостей не получалось развивать свои атаки через короткий пас - сборная Австрии пыталась доставить мяч в последнюю треть поля с помощью диагональных передач и забросов. Удивительно, но в первые 20 минут встречи именно румыны имели больший процент владения мячем, австрийцы были не очень готовы к такому ходу событий.

Первый голевой момент в матче создала команда Австрии - форвард "дас тим" Михаэль Грегорич на 22-й минуте поединка получил мяч после флангового прострела в штрафной соперника и послал мяч в перекладину ворот. К 30-й минуте встречи процент владения мячем выровнялся и вся игра перешла в центр поля. Команды имели практически равные статистические показатели, но со стороны смотрелось, что Австрия владеет пусть и небольшой, но инициативой - подопечные Фоды показывали более структурированную игру в атакующей стадии. В свою очередь команда Миреля Рэдоя очень организованно действовала при обороне своих ворот, но в атаке играла довольно хаотично.

В концовке первого тайма сборная Румынии активизировалась и имела два хороших шанса, чтобы открыть счет в матче: сначала румынский защитник Никушор Банку оказался в штрафной австрийцев, убрал под правую ногу, но пробил отвратительно, а немного позже атакующие полузащитники хозяев Александру Максим и Денис Алибек наносили опасные удары по воротах Павао Первана.

Австрийцы начали второй тайм очень воодушевленно и зажали подопечных Рэдоя на своей половине поля. На 49-й минуте "дас тим" создала отличный шанс, хавбек Кристоф Баумгартнер нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Первую замену в матче провел наставник сборной Австрии Франко Фода - главный тренер сделал рокировку в защитних построениях команды, выпустив более ориентированного на атаку Стефана Поша вместо Мартина Хинтереггера. Спустя ровно 10 минут встречи уже Мирел Радой внес коррективы в игру своей команды, заменив двух игроков центральной линии. Команды не форсировали события, не спешили бежать в атаку и компактно оборонялись - складывалось ощущение, что и Австрию, и Румынию устраивает ничейный результат.

В последние 20 минут матча сборная Австрии снова активизировалась и оказывала сильное давление на защиту хозяев. И это дало свои плоды: на 75-й минуте защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба протащил мяч по левому флангу и выполнил прострел, хавбек "дас тим" Баумгартнер принял мяч в штрафной и отдал пас на атакующего полузащитника "Шальке" Алессандро Шопфа, который отправил мяч точно в угол ворот Румынии.

После забитого гола австрийцы отошли назад и "заперлись" на своей половине поля. Австрия сумела отомстить румынам за поражение в первом круге группового этапа и продолжает вместе со сборной Норвегии делить первую строчку (по очках) в Группе 1 Дивизиона B.

Группа 1, дивизион B Лиги Наций

М П Н П З П РГ О
Австрия 4 3 0 1 6 4 2 9
Норвегия 4 3 0 1 11 3 8 9
Румыния 4 1 1 2 4 8 -4 4
Северная Ирландия 4 0 1 3 2 8 -6 1

Лига наций УЕФА - Лига B, 4-й тур, групповой этап
14 октября. Плоешти, стадион "Stadionul Ilie Oană"

Румыния - Австрия 0:1

Голы: Алессандро Шопф 75

Арбитр: Даниель Стефански (Польша)

Румыния: Тэтэрушану - Тошка, Банку, Буркэ, Бэлаше - Митрицэ, Марин, Дяк, Станчу, Максим - Алибек.
Запасные: Маня, Крецу, Кешерю, Хаджи, Камора, Лазэр, Пушкаш, Чикылдэу, Янку, Ницэ.

Главный тренер: Мирел Рэдой

Австрия: Перван - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Шлагер, Баумгартнер, Баумгартлингер, Ильзанкер, Шопф - Грегорич.
Запасные: Линднер, Триммель, Гриллич, Моншайн, Зибенхандль, Шауб, Хольцхаузер, Калайджич, Грбич, Пош, Ранфтль, Онисиво.

Главный тренер: Франко Фода

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В статье: Лига Наций Сборная Румынии Сборная Австрии
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2020 в 00:36
Норвегия - Румыния 4-0.) Румыния - Австрия 0-1.))) Что с румынами не так?
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