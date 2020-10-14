Португалия - Швеция 3:0. И без Роналду можно побеждать

Результат обманчив. Матч получился для Португалии не таким простым, как может показаться по финальному счету. Да, хозяева владели игровым преимуществом, и создали больше моментов, но и шведы наиграли на пару голов – подвела реализация.

Португалия начала матч мощно. Игроки “селесао” уверенно держали мяч и разыгрывали технически совершенные комбинации. Однако без мяча португальцы играли гораздо хуже и были уязвимы при контратаках и стандартах шведов. В дебюте игры команды создали по одному голевому моменту: Вильям с близкого расстояния попал головой в штангу, а Люстиг после корнерской суматохи ударил выше ворот Патрисиу.

Затем Португалия забила и все в этом голе было изумительно: перехват Диаша, пас Фернандеша вразрез и умная передача Жота на Бернарду Силву.

Швеция хорошо прессинговала хозяев и быстро переходила в атаки, но когда дело доходило до завершения, класс подводил скандинавов. Как нужно реализовывать свои моменты показал Диогу Жота. На 44-й минуте Канселу вырезал на него диагональ, и Жота, избежав офсайдной ловушки, поразил ворота Ольсена.

Второй тайм Швеция начала задорно и создала пару хороших моментов – в этот раз выручал Патрисиу. А затем Португалия забила третий гол и полностью убила интригу в матче. Виллиам Карвалью отправил на фланг Жота, и форвард “Ливерпуля” решил эпизод сам – сместился в центр, обыграл пару защитников и вновь пробил Ольсена. 2+1 для Жота – в сегодняшнем матче ему достойно удалось заменить Криштиану Роналду, подхватившего коронавирус.

Португалия остается на первом месте в группе, у шведов все так же ноль очков.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Португалия 4 3 1 0 9-1 +8 10 2 Франция 4 3 1 0 7-3 +4 10 3 Хорватия 4 1 0 3 6-11 -5 3 4 Швеция 4 0 0 4 1-8 -7 0

Лига наций, дивизион А, группа 3, четвертый тур. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

Португалия – Швеция 3:0

Голы: Бернарду Силва 21, Жота 44, Жота 72

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Диаш, Пепе, Канселу – Карвалью (Моутинью 80), Перейра, Фернандеш (Рафа Силва 88) – Жота (Саншеш 88), Феликс (Поденсе 75), Бернарду Силва (Андре Силва 74)

Швеция: Ольсен – Бенгтссон, Янссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон 54) – Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон 90) – Квайсон (Исак 62), Берг (Ольссон 88)

Предупреждения: Жота 52, Фернандеш 85 – Экдаль 36, Ольссон 57, Янссон 62, Берг 79