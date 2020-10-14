Лига Наций. Англия - Дания 0:1. На нордическом характере

Победа над Бельгией в прошлом туре забрала слишком много сил у англичан. С первых минут встречи против датчан сборная "Трех львов" выглядела бледной копией себя трехдневной давности. Появились какие-то примитивные ошибки, обрезки и фолы, а также скорости в игре оказались совсем не высокими, точнее скандинавская команда по этому показателю превзошла хозяев встречи. Конечно, необходимо и характер сборной Дании отметить, абсолютное большинство силовых противостояний выиграли гости.

В самом дебюте начал чудить Магуайр - желтая на пятой минуте. Датчане на это ответили двумя опасными атаками с участием Дольберга, хотя выделять у гостей никого не хочется, вся команда действовала очень компактно и собранно, а когда случались ошибки, выше всяких похвал действовал Шмейхель, но об этом позже.

Только на 29-й минуте первый опасный момент создали англичане, но Кейн пробил несильно и в руки голкиперу. А буквально через две минуты игра перевернулась с ног на голову. Магуайр потерял мяч в центре поля, Дольберг подобрал его и мог выйти тет-а-тет с голкипером, один из лидеров сборной Англии не придумал ничего лучше, как сбить оппонента. Вторая желтая и хозяева большую часть матча вынуждены были играть за себя и за того парня.

С удалением Магуайера проблемы англичан не закончились. Грубую ошибку в своей штрафной совершил Уокер, совершенно неловко выбивал он мяч, врезал по ногам Дилейни, который готов был вот-вот пробить. Арбитр сразу указал на точку. Может и неочевидный пенальти, но скорее был, чем нет. Приговор отменно исполнил Эриксен.

Долго подопечные Саутгейта приходили в себя. Неприлично долго. Во втором тайме Англии удалось провести несколько штурмов, острых выпадов, хотя большую часть времени приходилось отходить назад и отбивать наступления датчан. Примерно равная шла игра, а более хладнокровно выглядели гости. Спокойствие Шмейхеля передалось полевым игрокам, потому что все же пару очень опасных моментов создали хозяева.

На 66-й минуте Маунт вколотил мяч в сетку - так показалось, но нет. Голкипер достал "мертвый" мяч. Затем шанс был у Кейна и снова Шмейхель спас свою команду. Не скучал и Пикфорд, скандинавы при любой возможности нагружали оборону и вратаря англичан. Эриксен, Систо, Васс выходили на хорошие позиции.

В целом можно признать закономерной победу Дании. Как-то непривычно много огрехов было у хозяев, а еще вялость и частая потеря концентрации. Этот результат возрождает интригу в группе, Бельгия тут снова выходит в лидеры (9 очков), преследуют ее Англия и Дания с 7 очками. В ноябре решающие поединки, будет очень интересно.

Лига Наций. Четвертый тур. Лига "А"

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Англия - Дания 0:1

Голы: Эриксен 35 (пен.)

Англия: 1. Пикфорд, 2. Джеймс, 4. Уолкер, 5. Коуди, 6. Магуайр, 3. Мэйтлэнд-Найлс (Мингс 36), 7. Райс (Хендерсон 77), 8. Филлипс, 10. Маунт (Санчо 73), 9. Кейн, 11. Рашфорд (Калверт-Льюин 72).

Дания: 1. Шмейхель, 6. Кристенсен (Мехле 46), 4. Кьяр, 7. Сков (Йоргенсен 46), 8. Дилейни, 18. Васс, 23. Хейбьерг (Йенсен 88), 10. Эриксен, 9. Брейтуэйт (Вестергор 73), 12. Дольберг (Систо 37), 20. Поульсен.

Предупреждения: Магуайр 5, Хендерсон 85, Филлипс 87 - Кристенсен 39, Хейбьерг 45

Удаления: Магуайр 32