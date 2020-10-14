ЛН. Италия - Нидерланды 1:1. Ничья в пользу Польши

Лига Наций. Группа А1. Четвёртый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Италия - Нидерланды 1:1

Голы: Пеллегрини 16 - Ван де Беек 26

Италия: Доннарумма, Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти (Локателли 56), Барелла, Кьеза (Кен 55), Иммобиле, Пеллегрини (Флоренци 73)

Нидерланды: Силлесен, Хатебур, Де Фрай, Ван Дейк, Блинд (Фелтман 77), Аке, Ван де Беек, Ф. Де Йонг, Вейналдум, Л. Де Йонг, Депай (Бабель 90+2)

Предупреждения: Верратти 23, Д'Амброзио 80, Кен 90+3

Италия и Нидерланды одержали лишь по одной победе в трёх первых турах Лиги Наций, забили три мяча на двоих. Хотя ощущения в командах противоположные. Первые сохраняют игровой фундамент, играют активно. Пресса хвалит. А голы Роберто Манчини ожидает в больших матчах. Голландская же пресса уже после первых двух матчей без забитых и побед разорвала в клочья нового главного тренера Франка Де Бура. Вместе с полным поражением от Италии дома ещё до него (0:1) серия получилась неприятная. Правда, Де Бур обещал совсем другую игру, агрессивную, с прессингом. И мы её увидели. Увидели прогресс.

Схемой 3-5-2 Де Бур уже удивил всех. Помощник Манчини Фаусто Сальзано признал, что не ожидал такого. Похоже, не ожидали и голландские защитники. Уж слишком часто удавалось посылать мяч между ними. Пеллегрини прокрался между двумя, получил отличный пас вразрез от Бареллы и забил. Иммобиле получил два заброса, однажды зачем-то отдал пас, во втором эпизоде отбил вратарь. Отбил Силлесен и плотные удары обоих крайних защитников - Спинаццолы и Д'Амброзио. А итальянцы некомфортно себя чувствовали лишь в районе 26-36 минут. В остальное время первого тайма даже без мяча играя спокойно.

Впрочем, схема принесла и дивиденды. После паса Френки Де Йонга на фланг и прострела Блинда в штрафной было много людей. Депай плохо попал по мячу, но Ван де Беек добил. Блинд также находил форварда Де Йонга, но Люк пробил головой ужасно. После забитого гости уж точно не особо страдали и выглядели гораздо лучше, чем до него. Второй тайм начали серией фланговых прорывов и угловых. Депай слева заставил Доннарумму тащить из-под стойки. А ошибку Хатебура на ровном месте исправил Силлесен, выиграв дуэль у Иммобиле. "Оранье" уже напоминали недавние успешные времена Рональда Кумана.

В последние полчаса главную роль уже играла усталость. Неделю тому итальянцы играли в товарищеском матче против Молдовы, и совершенно иным составом. Голландцы - против Мексики с половиной нынешнего. Также Манчини намного опередил Де Бура с заменами. Потому "Адзурри" доминировали, новый игрок на поле Кен очень активно прорывался по флангу. "Оранье" отвечали редко, и также с флангов. Зато оборонялись весьма чётко. Побеждать никто не спешил. Иммобиле не замкнул в пустые ворота сложный прострел.

Учитывая огонь критики в его адрес, Де Бур может быть доволен выступлением подопечных. Манчини, скорее всего, вновь заговорит о реализации. И напомнит о серии из 21-го матча с максимум одним пропущенным и 19-ю матчами без поражений. Оба тренера точно будут говорить об усталости. Но результат не заслонишь. А он таков - после четвёртого тура в группе А1 Лиги Наций лидирует Польша.