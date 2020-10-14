Лига наций. Польша громит Боснию и Герцеговину. Левандовский делает результат

Ход этого матча был определен на 15-й минуте, когда Ахмедходжич фолом сорвал выход Роберта Левандовского на ворота, за что строго был наказан арбитром встречи. Оставшись в меньшинстве, вскоре боснийцы остались еще и без своего лидера Пянича, которого заменили на 32-й минуте. Надеяться на приемлемый результат в такой ситуации было наивно.

Собственно, ничего хорошего боснийцы в итоге и не получили. Кое-как отбиваясь от атак поляков (имели место и сейвы вратаря, и попадание мяча в стойку), пропустили гости в конце первого тайма от Роберта Левандовского. Шла сороковая минута и хозяева могли спокойно "катать" мяч до перерыва. Но не позволили себе такой роскоши. На последней минуте первого тайма Левандовский шикарной передачей из глубины создал момент для Кароля Линетти, а вскоре после перерыва во второй раз забил сам.

Томаш Кендзера сыграл 72-е минуты и получил желтую карточку.

Благодаря этой победе и ничьей в параллельном поединке (Италия - Нидерланды) Польша возглавила таблицу группы 2 дивизиона А.

Следующий свой матч Кадра сыграет против Украины одиннадцатого ноября.

Лига наций. Группа 2. Дивизион А. 4-й тур

Польша - Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Роберт Левандовский 40, Кароль Линетти 45, Роберт Левандовский 52

Удаление: Анел Ахмедходжич 15 (Босния и Герцеговина, прямая красная)