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Лига наций. Польша громит Боснию и Герцеговину. Левандовский делает результат
62-й и 63-й голы Роберта за сборную Польши
Ход этого матча был определен на 15-й минуте, когда Ахмедходжич фолом сорвал выход Роберта Левандовского на ворота, за что строго был наказан арбитром встречи. Оставшись в меньшинстве, вскоре боснийцы остались еще и без своего лидера Пянича, которого заменили на 32-й минуте. Надеяться на приемлемый результат в такой ситуации было наивно.
Собственно, ничего хорошего боснийцы в итоге и не получили. Кое-как отбиваясь от атак поляков (имели место и сейвы вратаря, и попадание мяча в стойку), пропустили гости в конце первого тайма от Роберта Левандовского. Шла сороковая минута и хозяева могли спокойно "катать" мяч до перерыва. Но не позволили себе такой роскоши. На последней минуте первого тайма Левандовский шикарной передачей из глубины создал момент для Кароля Линетти, а вскоре после перерыва во второй раз забил сам.
Томаш Кендзера сыграл 72-е минуты и получил желтую карточку.
Благодаря этой победе и ничьей в параллельном поединке (Италия - Нидерланды) Польша возглавила таблицу группы 2 дивизиона А.
Следующий свой матч Кадра сыграет против Украины одиннадцатого ноября.
Лига наций. Группа 2. Дивизион А. 4-й тур
Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Роберт Левандовский 40, Кароль Линетти 45, Роберт Левандовский 52
Удаление: Анел Ахмедходжич 15 (Босния и Герцеговина, прямая красная)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Польша
|4
|2
|1
|1
|5-2
|+3
|7
|2
|Италия
|4
|1
|3
|0
|3-2
|+1
|6
|3
|Нидерланды
|4
|1
|2
|1
|2-2
|0
|5
|4
|Босния и Герцеговина
|4
|0
|2
|2
|2-6
|-4
|2
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