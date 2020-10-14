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Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, Грузия без Хочолавы не удержала ничью с Северной Македонией
В Лиге C своя рубка за место под солнцем
В среду 14 октября в
В Лиге C состоялись матчи в 3-х из четырех групп.
Группа 2
Северная Македония – Грузия 1:1
Эстония – Армения 1:1
Грузины без Хочолавы, который не попал в заявку, не удержали победу в матче с Северной Македонией. Эстонцы уже утратили все шансы на первое место, но зацепили ничью в матче с Арменией.
Группа 3
Молдова – Словения 0:4
Греция – Косово 0:0
Здесь за 1-е место, которое дает право продолжить борьбу за выход на ЧЕ, спорят Словения и Греция. Словенцы легко вынесли молдаван, и воспользовавшись осечкой греков в матче косоварами, опережают конкурента на два пункта.
Группа 4
Литва – Албания 0:0
Беларусь – Казахстан 2:0
Белорусы обыграли Казахстан и воспользовавшись ничьей Литвы и Албании, вышли на первое место в группе.
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