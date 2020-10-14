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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, Грузия без Хочолавы не удержала ничью с Северной Македонией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В Лиге C своя рубка за место под солнцем

Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, Грузия без Хочолавы не удержала ничью с Северной Македонией
Новина українською

В среду 14 октября в Лиге наций были сыграны заключительные поединки 4-го тура.

В Лиге C состоялись матчи в 3-х из четырех групп.

Группа 2

Северная Македония – Грузия 1:1

Эстония – Армения 1:1

Грузины без Хочолавы, который не попал в заявку, не удержали победу в матче с Северной Македонией. Эстонцы уже утратили все шансы на первое место, но зацепили ничью в матче с Арменией.

Группа 3

Молдова – Словения 0:4

Греция – Косово 0:0

Здесь за 1-е место, которое дает право продолжить борьбу за выход на ЧЕ, спорят Словения и Греция. Словенцы легко вынесли молдаван, и воспользовавшись осечкой греков в матче косоварами, опережают конкурента на два пункта.

Группа 4

Литва – Албания 0:0

Беларусь – Казахстан 2:0

Белорусы обыграли Казахстан и воспользовавшись ничьей Литвы и Албании, вышли на первое место в группе.

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В статье: Греция Словения Албания Армения Беларусь Грузия Казахстан Литва Молдова Эстония Косово Северная Македония
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Комментарии (1)
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Камонплей
15.10.2020 в 00:27
Грузія без Хочолави не втримала нічию з Північною Македонією ________________________________ і ці люди щось там калякали про marca
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