Исландия – Бельгия 1:2. Дубль Лукаку принес "дьяволам" непростую победу в Рейкьявике

Исландия сделала выводы после череды поражений в первом круге Лиги наций, отказавшись от неработающего подхода. На матч с бельгийцами "викинги" вместо привычных узких и оборонительных 4-4-2 решились выйти в 3-5-2. План Эрика Хамрена заключался в том, чтобы отзеркалить своих оппонентов. В такой расстановке каждый центрбек играл персонально с одним из форвардов Бельгии (Лукаку, Троссардом и Доку), а подключения Карраско и Менье контролировали пара латералей островитян.

Бельгия не была готова к такому сценарию игры и долго не могла адекватно отреагировать на действия "викингов". Ранний гол Лукаку, забитый уже на 9-й минуте матча, вовсе не вытекал из содержания игры и был следствием банальной разницы в классе между Ромелу и оборонцами Исландии. Бельгийский таргетмен принял пас Алдервейрелда спиной к воротам, выиграл единоборства сразу у двух защитников, спокойно развернулся и пробил в дальний угол без шансов для вратаря Рунарсссона. Однако уже очень скоро исландцы вполне заслуженно сравняли счет. 35-летний вингбек Биркир Севарссон здорово вбежал за спину Карраско, принял шикарную передачу из глубины от Сигурьонссона и как ни в чем не бывало переиграл экс-голкипера "Ливерпуля" Миньоле. В пропущенном можно винить Феррейру Карраско, не успевшего за возрастным оппонентом по флангу, однако центрбеки Денайер и Бойата могли бы подстраховать провисающий фланг партнёра.

К слову, тот же Бойата появился на поле лишь из-за травмы Вертонгена. К тому же наставник "красных" дьяволов Роберто Мартинес в этой игре не смог рассчитывать на Тибо Куртуа, а также главных созидателей и звёзд коллектива Кевина Де Брюйне и Эдена Азара. Последних двух остро не хватало команде, так что бремя лидера полностью взял на себя Лукаку, вновь забивший в конце тайма. Ромелу подловил Магнуссона, когда тот неаккуратно попытался отобрать мяч у форварда "Интера" в собственной штрафной. После этого один из самых физически сильных страйкеров Европы рухнул так, словно его подстрелили, и судья не имел иного выбора, как поставить пенальти, который Лукаку уверенно реализовал. Справедливости ради, защитник "викингов" действительно задел опорную ногу соперника в подкате.

После первого тайма Роберто Мартинес сделал выводы – его подопечные стали разыгрывать мяч менее рискованно, а латерали команды стали подключаться в атаке реже, лишая "викингов" шансов на контратаку. По итогу наставник "красных дьяволов" даже выпустил настоящего крайнего защитника Тимоти Кастаня, устав от активности Исландии на их левом фланге. Тимоти заменил форварда Жереми Доку, место которого в атаке в свою очередь занял Карраско, провалившийся в первой половине.

К слову, упреждающий план Мартинеса действительно сработал. Бельгия спокойно довела матч до логичного конца, увезя из Рейкьявика три очка. Однако Исландия вполне заслужила похвалу как минимум тем, как устрашила соперника, который и вовсе не привык считаться с командами уровня "викингов". Особенно стоит отметить смелый план наставника команды Эрика Хамрена, который не побоялся радикально изменить игру команды перед столь сложным матчем. Эпизодически его команда даже доминировала над соперником и даже пару раз накрыла Бельгию на их половине с помощью контрпрессинга.



Таким образом Бельгия реабилитировалась за недавнее поражение от Англии, возглавив группу с 9 очками после 4 туров. Британцы же в параллельном матче проиграли Дании (0:1), с которой они теперь делят второе место в таблице (по 7 пунктов). Исландия же все ещё находится в поисках первого набранного очка.

Лига наций, дивизион А, группа 2, четвертый тур

Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвёллур"

Исландия – Бельгия 1:2

Голы: Севарссон (17) – Лукаку (9, 38, пен)

Исландия: Рунарссон – Магнуссон (Траустасон, 86), Эйольфссон, Ингасон – Бьяднасон, Сигурьсонссон (Торстейнссон, 69), Палссон (Херманнссон, 82), Скуласон, Севарссон – Бёдварссон (Кьяртанссон, 69), Гюдмюндссон (Сигторссон, 81)

Бельгия: Миньоле – Денайер, Бойата, Алдервейрелд – Карраско, Тилеманс, Витсель, Менье – Доку (Кастань, 68), Лукаку, Троссард (Ванакен, 61)

Предупреждения: Витсель (85)