Лига Наций. Хорватия - Франция 1:2. Одни старались, другие забивали

После провала по всем статьям в Париже месяц назад (2:4) Хорватия сыграла с Францией совсем по-другому. Никакой расхлябанности в защите - все плотно, зоны насыщены, атаки быстры. Ну и появление Луки Модрича в глубине поля добавило игре лоска.

Французы вышли с ромбом в центре поля, как и против Португалии три дня назад. Удивило другое - левша Ферлан Менди со старта играл левого защитника. И был далеко не худшим среди своих.

Вообще чемпионы мира играли поразительно безынициативно. Возможно, свою роль сыграл быстрый гол - Антуан Гризманн уже на 8-й минуте вколотил мяч под перекладину после неудачного рикошета от Домагоя Виды. После этого гости поатаковали еще минут 10-15, и даже обязаны были забивать второй - Мбаппе и Марсьяль вдвоем прошли оборону, но Килиан удивительным образом промахнулся по пустым воротам.

Это был не его день, да и не Марсьяля. После того момента оба ушли в тень на целый час. А вот хорваты постепенно оживали. Ловрен неплохо выиграл верх после навеса - выше. Перишич приложился со штрафного - снова выше. Еще через пару минут Пашалич в упор расстреливал Льориса, но тот выручил своих.

Франция на все это так и не ответила до перерыва, да и начало второго тайма, по большому счету, провалила. Нынешний состав хорватов не так опасен, как два года назад на чемпионате мира, но при полной пассивности "Ле Бле" смог перехватить инициативу и обострить игру. У "Шашечных" не было уймы моментов, но на гол они наработали. Модрич чудом спас мяч на фланге, дав старт результативной атаке, которую четким ударом завершил Влашич.

Думаете, хоть это образумило французов и заставило их заиграть активнее? Если так, то вы ошибаетесь. Команда Дешама продолжала валять дурака в нападении. А потом вышел Погба и все порешал.

Поль обязан был забивать сам после неразберихи в штрафной, но хорватов выручил вратарь. Зато на 79-й минуте Ливакович уже не мог ничего сделать: Погба закинул мяч с центра поля на фланг Диню, тот в касание прострелил на Мбаппе, а незаметный Килиан внес мяч в сетку, предварительно оторвавшись от Виды на километр.

Концовку матча испортили травмы Перишича и Диня - им можно только пожелать здоровья. Касательно других итогов, то у Франции теперь 10 очков. Столько же у Португалии, так что судьба места в плей-офф Лиги Наций решится в ноябре в Лиссабоне. Касательно Хорватии, то единственная ее мотивация на ноябрь - не вылететь из элитного дивизиона. После 4 туров "Шашечные" опережают Швецию на 3 очка.

Загреб. "Максимир". 4-й тур

Хорватия - Франция - 1:2

Голы: Влашич, 65 - Гризманн, 8, Мбаппе, 79

Хорватия: Ливакович - Уремович, Ловрен, Вида, Баришич - Бадель (Ковачич, 46), Модрич - Пашалич (Брекало, 46), Влашич (Крамарич, 80), Перишич (Брадарич, 78) - Петкович (Будимир, 61)

Франция: Льорис - Менди, Варан, Ленгле, Динь (Эрнандес, 83) - Толиссо (Камавинга, 64), Нзонзи, Рабьо (Погба, 74) - Гризманн (Жиру, 83) - Марсьяль (Коман, 63), Мбаппе

Предупреждения: Влашич, 5, Уремович, 57, Ловрен, 90+2 - Динь, 4, Погба, 90+1