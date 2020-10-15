Легко и непринужденно. Португалия - Швеция 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Португалия - Швеция, которые встречались в четвертом туре дивизиона А Лиги Наций. При отсутствии Криштиану Роналду роль лидера атаки взял на себя новичок «Ливерпуля» Диогу Жота. Сначала он ассистировал Бернарду Сильве, а затем сам оформил дубль. Разгромная победа позволила португальцам гарантировать себе место в дивизионе А на следующий сезон и выйти в плей-офф турнира.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Четвертый тур

Португалия - Швеция 3:0

Голы: Сильва 21 Жота 44, 72