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Легко и непринужденно. Португалия - Швеция 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Швеция, Лига Наций, 14 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Португалия - Швеция, которые встречались в четвертом туре дивизиона А Лиги Наций. При отсутствии Криштиану Роналду роль лидера атаки взял на себя новичок «Ливерпуля» Диогу Жота. Сначала он ассистировал Бернарду Сильве, а затем сам оформил дубль. Разгромная победа позволила португальцам гарантировать себе место в дивизионе А на следующий сезон и выйти в плей-офф турнира.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Четвертый тур
Португалия - Швеция 3:0
Голы: Сильва 21 Жота 44, 72
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