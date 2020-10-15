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Левандовский выводит в лидеры. Польша - Босния и Герцеговина 3:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Польша - Босния и Герцеговина, Лига Наций, 14.10.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Лиги Наций Польша - Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках четвертого тура группы 1 в дивизионе А. Главным действующим лицом поединка стал Роберт Левандовский - форвард "Баварии" забил дважды, а также ассистировал Линеттт. Полученные три очка позволили Кадре выйти на первое место в группе, где также выступают Италия и Нидерланды. Отметим, что 72 минуты в составе Польши отыграл защитник "Динамо" Томаш Кендзера.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Четвертый тур
Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски 40, Линетт 45 + 1, Левандовский 52
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