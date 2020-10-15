Левандовский выводит в лидеры. Польша - Босния и Герцеговина 3:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лиги Наций Польша - Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках четвертого тура группы 1 в дивизионе А. Главным действующим лицом поединка стал Роберт Левандовский - форвард "Баварии" забил дважды, а также ассистировал Линеттт. Полученные три очка позволили Кадре выйти на первое место в группе, где также выступают Италия и Нидерланды. Отметим, что 72 минуты в составе Польши отыграл защитник "Динамо" Томаш Кендзера.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Четвертый тур

Польша - Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Левандовски 40, Линетт 45 + 1, Левандовский 52