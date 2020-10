Франк Де Бур – третий наставник в истории сборной Нидерландов без побед в первых трех матчах

Вчера, 14 октября, национальная сборная Нидерландов сыграла вничью с Италией (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций. Напомним, ранее "Заводной Апельсин" потерял зачетные пункты с Боснией и Герцеговиной (0:0) и уступил Мексике (0:1) в рамках спарринга.

Таким образом, Франк де Бур стал третьим главным тренером в истории национальной команды, которому не удалось победить в трех первых поединках с момента назначения.

Ранее такая участь постигла Дика Адвоката (одна ничья, два поражения) в 1992 году и Билла Таунли (две мировых, один проигрыш) в 1924-м.

