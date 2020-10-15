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Франк Де Бур – третий наставник в истории сборной Нидерландов без побед в первых трех матчах
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Вчера, 14 октября, национальная сборная Нидерландов сыграла вничью с Италией (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций. Напомним, ранее "Заводной Апельсин" потерял зачетные пункты с Боснией и Герцеговиной (0:0) и уступил Мексике (0:1) в рамках спарринга.
Таким образом, Франк де Бур стал третьим главным тренером в истории национальной команды, которому не удалось победить в трех первых поединках с момента назначения.
Ранее такая участь постигла Дика Адвоката (одна ничья, два поражения) в 1992 году и Билла Таунли (две мировых, один проигрыш) в 1924-м.
❌❌❌ - Newly appointed head coach Frank de Boer becomes the third national manager of Oranje to remain winless in his first three fixtures, after Bill Townley (W0-D2-L1) in 1924 and Dick Advocaat (W0-D1-L2) in 1992. #ITANED #NationsLeague— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 14, 2020
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