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Выстрел себе в ногу. Англия – Дания 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига наций УЕФА
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Выстрел себе в ногу. Англия – Дания 0:1. Обзор матча и видео гола
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"Удаление и пенальти все испортили", – так отметил Гарет Саутгейт после игры. Магуайр подвел "трех львов" через полчаса после стартового свистка и оставил команду вдесятером, Джеймс был удален на 90+4'. Интересно, что англичане впервые получили три красных карточки в одном календарном году (5 сентября Каул Уокер покинул поле в матче с Исландией). Англия откатывается на третью позицию в своем квартете.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций Англия – Дания.

Лондон. "Уэмбли".

Англия – Дания 0:1

Гол: Эриксен (35, пенальти)

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В статье: Англия Дания Лига Наций
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