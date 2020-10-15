Дешам: Нельзя побеждать по щелчку пальцев только потому, что Франция – чемпион мира

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выездной матч Лиги наций с Хорватией (2:1). Цитирует наставника "триколор" пресс-служба УЕФА.

"Мы понимали, что нас ожидает настоящая битва и хорошо начали матч. Жаль, что не повели в счете с разницей в два гола – у Мбаппе был великолепный шанс отличиться. Во втором тайме мы сделали все необходимое".

"Мы хорошо выступили во время октябрьской международной паузы. Здорово, что этот отрезок завершился триумфом. Тем не менее, нельзя побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы – чемпионы мира. Нужно постоянно анализировать игру соперников".