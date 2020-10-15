Манчини: Италия выиграет два оставшихся матча и выйдет в плей-офф Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги матча Лиги наций с Нидерландами (1:1). Цитирует наставника "Скуадра Адзурры" Football Italia и пресс-служба УЕФА.

"Обе команды играли на победу до самого конца. У Нидерландов отличная команда. Возможно, после нашего успеха в сентябре кто-то может с этим не согласиться, но тогда Италия сыграла просто великолепно. Честно говоря, мы не ожидали, что Нидерланды готовы полностью изменить свой стиль и философию ".

"Голландцы впервые играли в 5 защитников против нас – они подстроились после первого матча и реально считают нас хорошим соперником. Мы знали, что будет непросто и атаковали, создали больше моментов. Теперь нас ждет игра с Польшей за первое место. Италия всегда старается побеждать, что я еще могу добавить? Мы победим в двух оставшихся матчах и выйдем в плей-офф".