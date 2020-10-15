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Шапаренко: С Испанией не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Николай отмечает командную игру

Шапаренко: С Испанией не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет
Новина українською

Хавбек национальной сборной Украины и киевского "Динамо" прокомментировал итоги матча 4-го тура Лиги наций против Испании (1:0).

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"Мы забили гол, оставалось 15 минут до финального свистка – я почувствовал, что сейчас все в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли, каждый работал на благо сборной. Не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет".

"Мы отработали на максимуме и посвящаем победу над Испанией в Лиге наций нашим болельщикам".

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В статье: Украина Испания Лига Наций Николай Шапаренко
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