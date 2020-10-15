Шапаренко: С Испанией не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет

Хавбек национальной сборной Украины и киевского "Динамо" прокомментировал итоги матча 4-го тура Лиги наций против Испании (1:0).

"Мы забили гол, оставалось 15 минут до финального свистка – я почувствовал, что сейчас все в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли, каждый работал на благо сборной. Не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет".