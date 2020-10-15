Лига наций УЕФА
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Шапаренко: С Испанией не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет
Николай отмечает командную игру
Хавбек национальной сборной Украины и киевского "Динамо" прокомментировал итоги матча 4-го тура Лиги наций против Испании (1:0).
"Мы забили гол, оставалось 15 минут до финального свистка – я почувствовал, что сейчас все в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли, каждый работал на благо сборной. Не было такого, мол, возьму мяч и буду бегать, нет".
"Мы отработали на максимуме и посвящаем победу над Испанией в Лиге наций нашим болельщикам".
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