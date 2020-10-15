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Льорис – рекордсмен сборной Франции по числу официальных матчей
Тюрам остался позади, но кое-где еще до сих пор недосягаем
Вчера, 14 октября, национальная сборная Франции обыграла Хорватию в матче 4-го тура Лиги наций (2:1). Для голкипера "триколор" Уго Льориса матч с "шашечными" стал 72-м на официальном уровне за главную команду страны.
По данному показателю 33-летний голкипер обошел Лилиана Тюрама (71 поединок). На третьем месте рейтинга находится экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри (66 матчей).
В общей сложности Льорис защищал ворота Франции в 118 поединках. Общий рекорд, опять же, принадлежит Тюраму – 142 матча. У вратаря "Тоттенхэма" есть все шансы побить рекорд своего соотечественника.
Joueurs les plus capés avec l'@equipedefrance en compétition officielle(matchs amicaux exclus):— Stats Foot (@Statsdufoot) October 14, 2020
-Hugo Lloris 72 matchs
-Lilian Thuram 71 matchs
-Thierry Henry 66 matchs
-Marcel Desailly, Didier Deschamps et Olivier Giroud 56 matchs #CROFRA
#Lloris stoppa la Croazia ???? e distanzia Thuram. Il numero 1⃣ francese è il nuovo recordman di presenze in gare ufficiali con i Blues ????????#TMdatabase pic.twitter.com/smSkSOn6eL— Transfermarkt.it (@TMit_news) October 15, 2020
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