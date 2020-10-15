Льорис – рекордсмен сборной Франции по числу официальных матчей

Вчера, 14 октября, национальная сборная Франции обыграла Хорватию в матче 4-го тура Лиги наций (2:1). Для голкипера "триколор" Уго Льориса матч с "шашечными" стал 72-м на официальном уровне за главную команду страны.

По данному показателю 33-летний голкипер обошел Лилиана Тюрама (71 поединок). На третьем месте рейтинга находится экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри (66 матчей).

В общей сложности Льорис защищал ворота Франции в 118 поединках. Общий рекорд, опять же, принадлежит Тюраму – 142 матча. У вратаря "Тоттенхэма" есть все шансы побить рекорд своего соотечественника.

Joueurs les plus capés avec l'@equipedefrance en compétition officielle(matchs amicaux exclus):

-Hugo Lloris 72 matchs

-Lilian Thuram 71 matchs

-Thierry Henry 66 matchs

-Marcel Desailly, Didier Deschamps et Olivier Giroud 56 matchs #CROFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 14, 2020