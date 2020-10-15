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Тренер Швейцарии: Статистика и результат матча Украина - Испания - просто безумие
Швейцарцы не ожидали победы украинцев
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу Украины над Испанией в группе
«К сожалению, о том, что Украина забила, я узнал слишком поздно, иначе в концовке матча с Германией (3:3) я выпустил бы еще одного нападающего.
Этот результат очень неожиданный. Посмотрите статистику - 21 удар у Испании против двух у Украины. 72% владения e Испании. 703 и 283 проходов... Это просто безумие...
Что ж, теперь в ноябре мы должны выигрывать оба матча (с Испанией и Украиной). Конечно, хотелось бы немного удачи, но ее надо заслужить. Может быть нам хватит и четырех очков, но украинцев побеждать надо в любом случае", — заявил Петкович.
Напомним, что за два тура до финиша Швейцария в своей группе отстает от Украины на 4 очка.
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