  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер Швейцарии: Статистика и результат матча Украина - Испания - просто безумие
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Швейцарии: Статистика и результат матча Украина - Испания - просто безумие

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Швейцарцы не ожидали победы украинцев

Тренер Швейцарии: Статистика и результат матча Украина - Испания - просто безумие
Новина українською

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу Украины над Испанией в группе Лиги наций.

«К сожалению, о том, что Украина забила, я узнал слишком поздно, иначе в концовке матча с Германией (3:3) я выпустил бы еще одного нападающего.

Этот результат очень неожиданный. Посмотрите статистику - 21 удар у Испании против двух у Украины. 72% владения e Испании. 703 и 283 проходов... Это просто безумие...

Что ж, теперь в ноябре мы должны выигрывать оба матча (с Испанией и Украиной). Конечно, хотелось бы немного удачи, но ее надо заслужить. Может быть нам хватит и четырех очков, но украинцев побеждать надо в любом случае", — заявил Петкович.

Напомним, что за два тура до финиша Швейцария в своей группе отстает от Украины на 4 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Владимир Петкович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Blick

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wille_kiev (Украина)
15.10.2020 в 23:03
21 удар против 369% на 31% владение мячомНе назначенный 100% пенальти в ворота Испании. Посмотрел бы хоть обзор, прежде чем писать ерунду эту. Из 8 ударов в створ сколько было убойных реально? 2-3? 5? Не больше.
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 22:56
Лучше всего, что бы злые испанцы обыграли Швейцарию, и тогда мы себе гарантируем 3 место. А потом уже, со спокойной душой, можно и самим швейцарцев повторно наказать!)
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.10.2020 в 22:42
Ох и накидаем мы этому духарику полную кошелку.
Ответить
0
0
avatar
Oleksandr Neo (Миколаїв)
15.10.2020 в 22:30
Хрен вам! Дырку швейцарскую от сыра получите, а не четыре очка!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...