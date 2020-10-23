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С Кендзерой на Украину. Польша огласила состав на ноябрьские матчи сборной
Левандовски, Шченсны и Милик тоже в деле
Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек определился с игроками, которые будут готовиться к ноябрьским матчам национальной команды.
Вошел в расширенный список тренера (28 игроков) и защитник "
Вратари: Бартломей Дронговски ("Фиорентина"), Лукаш Фабианьски ("Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войчех Щенсны ("Ювентус").
Защитники: Томаш Кендзера ("Динамо" Киев), Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Аркадиуш Реца ("Кротоне"), Павел Бохневич ("Гурник"), Мачей Рыбус ("Локомотив" Москва), Камиль Глик ("Беневенто"), Себастьян Валюкевич ("Кальяри"), Роберт Гумны ("Аугсбург").
Полузащитники: Яцек Гуральски ("Кайрат"), Матеуш Клих ("Лидс"), Камиль Гросицки ("Вест Бромвич Альбион"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив" Москва), Камиль Юзвяк, Якуб Каминьски, Якуб Модер (все – "Лех"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Михал Карбовник ("Легия"), Себастьян Шиманьски ("Динамо" Москва), Дамян Кондзер ("Эйбар"), Петр Зелиньски ("Наполи").
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Кшиштоф Пионтек ("Герта"), Аркадиуш Милик ("Наполи").
Напомним, что 11 ноября Польша в товарищеском матче примет Украину, а затем в Лиге наций 15 ноября сыграет в гостях у Италии, а 19 ноября – дома с Нидерландами.
???? POWOŁANIA REPREZENTACJI POLSKI— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 23, 2020
Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał zawodników z polskich i zagranicznych klubów na listopadowe mecze z:
✅ Ukrainą (11.11.2020, 20:45)
✅ Włochami (15.11.2020, 20:45)
✅ Holandią (18.11.2020, 20:45) pic.twitter.com/rEZ8AfLjHt
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