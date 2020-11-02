Лига наций УЕФА
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Вербич вызван на ноябрьские матчи сборной Словении
Словения сыграет с Азербайджаном, Косово и Грецией
Полузащитник "
11 ноября словенцы дома сыграют товарищеский матч с Азербайджаном, а 15 и 18 ноября в рамках Лиги наций померяются силами соответственно с Косово (дома) и Грецией (на выезде).
Добавим, что на данный момент счету Вербича 32 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Динамо
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