Вербич вызван на ноябрьские матчи сборной Словении

Полузащитник " Динамо " Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в ноябрьских матчах.

11 ноября словенцы дома сыграют товарищеский матч с Азербайджаном, а 15 и 18 ноября в рамках Лиги наций померяются силами соответственно с Косово (дома) и Грецией (на выезде).

Добавим, что на данный момент счету Вербича 32 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.