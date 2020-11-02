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Вербич вызван на ноябрьские матчи сборной Словении

Лига наций УЕФА
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Словения сыграет с Азербайджаном, Косово и Грецией

Вербич вызван на ноябрьские матчи сборной Словении
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в ноябрьских матчах.

11 ноября словенцы дома сыграют товарищеский матч с Азербайджаном, а 15 и 18 ноября в рамках Лиги наций померяются силами соответственно с Косово (дома) и Грецией (на выезде).

Добавим, что на данный момент счету Вербича 32 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Словения Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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