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Фоден вернулся, Гринвуд еще наказан. Саутгейт назвал заявку сборной Англии
Молодые таланты неплохо развлеклись в сентябре
Уже после ближайших выходных, клубный футбол встанет на паузу, уступив свое место международным матчам.
Гарет Саутгейт определился с игроками, которые будут вызваны из расположения своих клубов. Отметим, что в команду вернулся Фил Фоден, который был исключен в сентябре.
Phil Foden has been recalled to the England senior squad but Mason Greenwood's exile continues.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2020
Here's a look at Gareth Southgate's selection in full...????
Напомним, что тогда Фоден и Гринвуд нарушили правила карантина с девушками в Исландии. Гринвуда пока не возвращают во взрослую команду.
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