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Фоден вернулся, Гринвуд еще наказан. Саутгейт назвал заявку сборной Англии

Лига наций УЕФА
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Молодые таланты неплохо развлеклись в сентябре

Фоден вернулся, Гринвуд еще наказан. Саутгейт назвал заявку сборной Англии
UA-Футбол
Новина українською

Уже после ближайших выходных, клубный футбол встанет на паузу, уступив свое место международным матчам.

Гарет Саутгейт определился с игроками, которые будут вызваны из расположения своих клубов. Отметим, что в команду вернулся Фил Фоден, который был исключен в сентябре.

Напомним, что тогда Фоден и Гринвуд нарушили правила карантина с девушками в Исландии. Гринвуда пока не возвращают во взрослую команду.

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В статье: Англия Фил Фоден Мейсон Гринвуд
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