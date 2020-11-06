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Ансу Фати и Альваро Мората вызваны в сборную Испании

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Испанцы проведут матч со Швейцарией

Ансу Фати и Альваро Мората вызваны в сборную Испании
Новина українською

Сборная Испании опубликовал заявку команды на ближайшие матчи Лиги наций. Главный тренер команды Луис Энрике вызвал в команду 25 футболистов.

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Вратари: Кепа, Давид Де Хеа, Унаи Симон.

Защитники: Серхи Роберто, Хесус Навас, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Гайа, Серхио Регилон.

Полузащитники: Родри, Серхио Бускетс, Фабиан Руис, Серхио Каналес, Микель Мерино, Коке, Маркос Льоренте.

Нападающие: Адама Траоре, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Жерар Морено, Альваро Мората, Ансу Фати, Микель Оярасабаль.

14 ноября испанцы на выезде сыграют со Швейцарией, а 17 примут Германию.

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В статье: Альваро Мората Национальная сборная Франции Ансу Фати
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
06.11.2020 в 18:18
«Ансу Фати и Альваро Мората вызваны в сборную Франции» ... браво автор!!! А игра наверное состоится в столице Франции городе Лондоне.)
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football_soccer (Украина)
06.11.2020 в 18:22
а французов на матч выведет многолетний капитан Мануель Нойер
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0
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bambur (Николаев)
06.11.2020 в 18:11
Пятница. Юа футбол бухает
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+1
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MOP555 (Киев)
06.11.2020 в 18:08
шо?
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+1
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AndriyKorn (Житомир)
06.11.2020 в 18:10
наверное страну переименовали
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