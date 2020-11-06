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Ансу Фати и Альваро Мората вызваны в сборную Испании
Испанцы проведут матч со Швейцарией
Сборная Испании опубликовал заявку команды на ближайшие матчи Лиги наций. Главный тренер команды Луис Энрике вызвал в команду 25 футболистов.
Вратари: Кепа, Давид Де Хеа, Унаи Симон.
Защитники: Серхи Роберто, Хесус Навас, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Гайа, Серхио Регилон.
Полузащитники: Родри, Серхио Бускетс, Фабиан Руис, Серхио Каналес, Микель Мерино, Коке, Маркос Льоренте.
Нападающие: Адама Траоре, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Жерар Морено, Альваро Мората, Ансу Фати, Микель Оярасабаль.
14 ноября испанцы на выезде сыграют со Швейцарией, а 17 примут Германию.
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