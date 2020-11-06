Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганикс вызван на ноябрьские матчи сборной Латвии
Андрейс отвоевывает место основного в национальной команде
Полузащитник "Зари"
Латвийцы проведут один товарищеский поединок плюс две игры в рамках Лиги Наций.
11 ноября Латвия сыграет товарищеский матч с Сан-Марино, а затем проведет встречи против Фарерских Островов 14 числа и Андорры 17-го ноября. Эти два матча будут сыграны в рамках Лиги Наций.
Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 13 матчей, результативными действиями не отмечался.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Ансу Фати и Альваро Мората вызваны в сборную Испании
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...