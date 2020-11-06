Цыганикс вызван на ноябрьские матчи сборной Латвии

Полузащитник "Зари" Андрейс Цыганикс получил вызов в национальную сборную Латвии.

Латвийцы проведут один товарищеский поединок плюс две игры в рамках Лиги Наций.

11 ноября Латвия сыграет товарищеский матч с Сан-Марино, а затем проведет встречи против Фарерских Островов 14 числа и Андорры 17-го ноября. Эти два матча будут сыграны в рамках Лиги Наций.

Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 13 матчей, результативными действиями не отмечался.