Главный тренер сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19

Совсем скоро клубный футбол встанет на паузу - возобновятся матчи национальных сборных.

Италия может остаться без главного тренера. Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. Он сразу отправился на самоизоляцию у себя дома в Риме.

Отметим, что в ноябре Италия сыграет против Эстонии, Польши и Боснии.