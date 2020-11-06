Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19
А ведь скоро Лига Наций
Совсем скоро клубный футбол встанет на паузу - возобновятся матчи национальных сборных.
Италия может остаться без главного тренера. Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. Он сразу отправился на самоизоляцию у себя дома в Риме.
#Azzurri ????????— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) November 6, 2020
Roberto #Mancini tested positive for COVID-19: he remains asymptomatic and is isolating at home.
The article ???? https://t.co/45rG7OYOPd#VivoAzzurro pic.twitter.com/KZrg97Una8
Отметим, что в ноябре Италия сыграет против Эстонии, Польши и Боснии.
Популярное сейчас
- Денисов: Владелец Мариуполя футболом не так интересуется, поэтому клуб живет за счет аренд
- Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Родригес и Махмутович вызваны на ближайшие матчи сборной Люксембурга в Лиге наций
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО