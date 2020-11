Главный тренер сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19

Совсем скоро клубный футбол встанет на паузу - возобновятся матчи национальных сборных.

Италия может остаться без главного тренера. Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. Он сразу отправился на самоизоляцию у себя дома в Риме.

#Azzurri ????????



Roberto #Mancini tested positive for COVID-19: he remains asymptomatic and is isolating at home.



The article ???? https://t.co/45rG7OYOPd#VivoAzzurro pic.twitter.com/KZrg97Una8