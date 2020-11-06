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Главный тренер сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19

Лига наций УЕФА
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А ведь скоро Лига Наций

Главный тренер сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Совсем скоро клубный футбол встанет на паузу - возобновятся матчи национальных сборных.

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Италия может остаться без главного тренера. Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус. Он сразу отправился на самоизоляцию у себя дома в Риме.

Отметим, что в ноябре Италия сыграет против Эстонии, Польши и Боснии.

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В статье: Роберто Манчини Италия
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