Эктор Бельерин получил первый вызов в сборную за 4 года

Вингбек "Арсенала" Эктор Бельерин получил первый вызов в сборную Испании с 2016-го года.

Бельерин заменит в национальной команде Хесуса Наваса из "Севильи". Навас вылетел из-за травмы.

Бельерин, таким образом, вызван в сборную впервые с 2016 года. На его счету три игры за Испанию, все – товарищеские.

Испании предстоит товарищеский матч с Нидерландами (11 ноября), а также игры против Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября) в Лиге наций.