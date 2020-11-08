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Эктор Бельерин получил первый вызов в сборную за 4 года

Лига наций УЕФА
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Вингбек "Арсенала" заменит травмированного Наваса

Эктор Бельерин получил первый вызов в сборную за 4 года
Новина українською

Вингбек "Арсенала" Эктор Бельерин получил первый вызов в сборную Испании с 2016-го года.

Бельерин заменит в национальной команде Хесуса Наваса из "Севильи". Навас вылетел из-за травмы.

Бельерин, таким образом, вызван в сборную впервые с 2016 года. На его счету три игры за Испанию, все – товарищеские.

Испании предстоит товарищеский матч с Нидерландами (11 ноября), а также игры против Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября) в Лиге наций.

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В статье: Испания Эктор Бельерин
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