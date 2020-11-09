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Сможет сыграть в Лиге Наций. Роналду избежал серьезной травмы

Лига наций УЕФА
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Хорошие новости и для клуба, и для сборной

Сможет сыграть в Лиге Наций. Роналду избежал серьезной травмы
UA-Футбол
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В прошедшем туре итальянской Серии А "Ювентус" поделил очки с "Лацио". Досрочно был заменен Криштиану Роналду, получивший повреждение.

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По данным Il Corriere dello Sport, даже несмотря на это, форвард отправится в расположение сборной Португалии. Вероятно, что там он пройдет дополнительные тесты.

Источник уверяет, что Роналду смог избежать серьезной травмы. Крайне вероятно, что он сыграет в трех матчах своей сборной - против Андорры, Франции и Хорватии.

В текущем сезоне Криштиану успел сыграть пять матчей, в которых отметился шестью голами.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин)
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