Сможет сыграть в Лиге Наций. Роналду избежал серьезной травмы

В прошедшем туре итальянской Серии А "Ювентус" поделил очки с "Лацио". Досрочно был заменен Криштиану Роналду, получивший повреждение.

По данным Il Corriere dello Sport, даже несмотря на это, форвард отправится в расположение сборной Португалии. Вероятно, что там он пройдет дополнительные тесты.

Источник уверяет, что Роналду смог избежать серьезной травмы. Крайне вероятно, что он сыграет в трех матчах своей сборной - против Андорры, Франции и Хорватии.

В текущем сезоне Криштиану успел сыграть пять матчей, в которых отметился шестью голами.