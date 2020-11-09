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"Он не может быть доволен своим игровым временем". Дешам высказался о ситуации с Погба

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Француз не в лучшей форме

"Он не может быть доволен своим игровым временем". Дешам высказался о ситуации с Погба
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о тяжелом старте сезона в исполнении Поля Погба.

"Очень хорошо знаю Поля и он знает, что я от него требую в сборной. Он может быть недоволен текущей ситуацией в клубе - игровым временем, позицией. У него далеко не лучший отрезок в его карьере.

Погба нужно найти свой игровой ритм. Нам не нравится, что он мало играет в клубе. Но теперь он приложит все усилия, чтобы хорошо показать себя в сборной", - заявил наставник сборной Франции.

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В этом сезоне Погба сыграл 11 матчей, в которых забил один гол. Чаще всего он выходил на замену.

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В статье: Франция Дидье Дешам Поль Погба Манчестер Юнайтед
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