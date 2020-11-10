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"Тяжелое ожидание". Защитник Арсенала – о вызове в сборную после четырехлетнего перерыва
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Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал вызов в сборную Испании на поединки Лиги наций в ноябре. Цитирует "канонира" Goal.com.
"Я невероятно счастлив вернуться домой. С последнего вызова прошло почти пять лет. Это были тяжелые годы ожидания. Так всегда бывает, когда ты не можешь присоединиться к главной команде своей страны, но я очень горд сейчас. Я не могу дождаться выхода на поле".
Напомним, "Красная фурия" встретится в спарринге с Нидерландами завтра, 11 ноября, а 14 и 17 числа соответственно подопечные Энрике сыграют со Швейцарией и Германией в рамках Лиги наций.
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