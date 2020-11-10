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Лидер сборной Польши Роберт Левандовски не сыграет с Украиной
Тренер даст ему отдохнуть
Наставник сборной Польши Ежи Бженчек анонсировал товарищеский матч с
Игроки, которые выступали в Лиге чемпионов/Лиге Европы и проводят много поединков за свои клубы, будут отдыхать во встрече с Украиной. И это касается не только Роберта Левандовского.
Как и в октябре, мы будем менять состав. Вряд ли кто-то сыграет в каждом из трех матчей [впереди у поляков матче с Нидерландами и Италией в Лиге Наций}.
Но это будет зависеть от состояния здоровья. Во всех матчах будем мотивированы, стремимся победить.
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