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Де Бур: Когда увидел травму ван Дейка, сказал несколько плохих слов
Наставника увиденное шокировало
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал недавнюю травму Вирджила ван Дейка.
"Я видел это вживую и был очень шокировало. Когда это все случилось, то я сказал несколько плохих слов. Это был шок - он наш капитан и очень важен для команды.
Игроки в этом сезоне сыграют очень много матчей и мы находимся в ожидании новых травм. Было бы лучше, если бы все ассоциации сделали более легкий график, но деньги правят и шоу должно продолжаться", - приводит слова де Бура Goal.
Уже завтра голландцы сыграют
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