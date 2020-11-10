Де Бур: Когда увидел травму ван Дейка, сказал несколько плохих слов

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал недавнюю травму Вирджила ван Дейка.

"Я видел это вживую и был очень шокировало. Когда это все случилось, то я сказал несколько плохих слов. Это был шок - он наш капитан и очень важен для команды.

Игроки в этом сезоне сыграют очень много матчей и мы находимся в ожидании новых травм. Было бы лучше, если бы все ассоциации сделали более легкий график, но деньги правят и шоу должно продолжаться", - приводит слова де Бура Goal.

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