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Де Бур: Когда увидел травму ван Дейка, сказал несколько плохих слов

Лига наций УЕФА
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Наставника увиденное шокировало

Де Бур: Когда увидел травму ван Дейка, сказал несколько плохих слов
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал недавнюю травму Вирджила ван Дейка.

"Я видел это вживую и был очень шокировало. Когда это все случилось, то я сказал несколько плохих слов. Это был шок - он наш капитан и очень важен для команды.

Игроки в этом сезоне сыграют очень много матчей и мы находимся в ожидании новых травм. Было бы лучше, если бы все ассоциации сделали более легкий график, но деньги правят и шоу должно продолжаться", - приводит слова де Бура Goal.

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Уже завтра голландцы сыграют против Италии.

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В статье: Нидерланды Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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