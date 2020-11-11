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В матче с Нидерландами Рамос может сравняться с Буффоном по сыгранным матчам за свою сборную
Капитан в большом порядке сейчас
Серхио Рамос может выйти на поле в составе сборной Испании в сегодняшнем спарринге с Нидерландами. Поединок в Амстердаме может стать для защитника 176-м в составе "Красной Фурии".
Таким образом, Серхио имеет шанс уже сегодня сравняться с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.
Мировой рекорд по количеству матчей за свою сборную принадлежит бывшему форварду египтян Ахмеду Хасану (184). Отметим, что Рамос дебютировал за Испанию в 2005-м – уже известно, что целью 34-летнего Серхио является выступление на ЧМ-2022, поэтому рекорд вполне может пасть.
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