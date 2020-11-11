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Адриен Рабьо получил травму на тренировке сборной Франции

Лига наций УЕФА
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Пока неизвестно насколько серьезная травма

Адриен Рабьо получил травму на тренировке сборной Франции
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо получил травму в расположении сборной Франции, пишет Football Italia. Какого рода повреждение у футболиста, не утоняется.

Ожидается, что Рабьо пропустит сегодняшний товарищеский матч сборной Франции против Финляндии. В ближайшее время хавбек пройдет обследование. Если повреждение окажется серьезным, футболист пропустит матчи своей команды в Лиге наций и вернется в Турин.

Всего в текущем сезоне Рабьо сыграл 9 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отличился одним забитым голом.

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио Национальная сборная Франции
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