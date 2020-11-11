Адриен Рабьо получил травму на тренировке сборной Франции

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо получил травму в расположении сборной Франции, пишет Football Italia. Какого рода повреждение у футболиста, не утоняется.

Ожидается, что Рабьо пропустит сегодняшний товарищеский матч сборной Франции против Финляндии. В ближайшее время хавбек пройдет обследование. Если повреждение окажется серьезным, футболист пропустит матчи своей команды в Лиге наций и вернется в Турин.

Всего в текущем сезоне Рабьо сыграл 9 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отличился одним забитым голом.