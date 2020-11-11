Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адриен Рабьо получил травму на тренировке сборной Франции
Пока неизвестно насколько серьезная травма
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо получил травму в расположении сборной Франции, пишет Football Italia. Какого рода повреждение у футболиста, не утоняется.
Ожидается, что Рабьо пропустит сегодняшний товарищеский матч сборной Франции против Финляндии. В ближайшее время хавбек пройдет обследование. Если повреждение окажется серьезным, футболист пропустит матчи своей команды в Лиге наций и вернется в Турин.
Всего в текущем сезоне Рабьо сыграл 9 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отличился одним забитым голом.
Популярное сейчас
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Левандовски: Переход Элано в Манчестер Сити произошел после ссоры с Луческу
- Польша - Украина: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО