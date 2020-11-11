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Кроос выступил против Лиги наций и Клубного ЧМ: Для ФИФА и УЕФА мы просто марионетки
Чемпион мира-2014 предлагает оставить только традиционные турниры
Полузащитнику “Реала” и сборной Германии Тони Кроосу не нравится увеличение количества футбольных турниров, но он чувствует свою беспомощность в противодействии этому явлению.
“В наши дни постоянно придумываются новые соревнования. Для ФИФА и УЕФА мы просто марионетки. Никто не интересуется нашим мнением”.
Кроос считает, что если у игроков был бы сильный профсоюз, “мы не играли Лигу наций, Суперкубок Испании в Саудовской Аравии или Клубный Чемпионат мира с 20 и больше командами”. Эти турниры созданы для того, чтобы “получить максимальную прибыль и высосать все соки из футболистов”.
“Иногда ничего не нужно менять – достаточно таких топ-соревнований, как Лига чемпионов, Чемпионат Европы и Кубок Мира”, – сказал Кроос, давая интервью подкасту Einfach mal Luppen.
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