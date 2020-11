Без главной звезды. Армения не сможет рассчитывать на Мхитаряна в ближайших матчах

В римской "Роме" - вспышка COVID-19. Пять человек сдали положительные тесты.

Это сказалось и на сборной Армении. Как сообщает их пресс-служба, "трехцветные" не смогут рассчитывать на Генриха Мхитаряна, который также защищает цвета итальянского клуба.

Considering the increased speed of the Sars-CoV-2 infection disease and the protocol of @OfficialASRoma First team squad isolation after the confirmed case, Henrikh Mkhitaryan WILL NOT join Armenian NT for the upcoming 2 matches.#Armenia #Mkhitaryan #GEOARM #MKDARM #ArmenianNT pic.twitter.com/AHSe4b22re