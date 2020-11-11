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Слишком много травм. Коман пропустит ближайший матч сборной Франции

Лига наций УЕФА
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Не лучшие новости для Дешама

Слишком много травм. Коман пропустит ближайший матч сборной Франции
UA-Футбол
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Очередной игрок сборной Франции получил травму. Речь идет о Кингсли Комане.

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По данным RMC Sport, у игрока "Баварии" травма лодыжки. Он точно не сыграет против Финляндии сегодня, а его место займет Мусса Сиссоко.

Отметим, что также травму получил полузащитник "трехцветных".

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В статье: Франция Кингсли Коман
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