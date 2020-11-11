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Слишком много травм. Коман пропустит ближайший матч сборной Франции
Не лучшие новости для Дешама
Очередной игрок сборной Франции получил травму. Речь идет о Кингсли Комане.
По данным RMC Sport, у игрока "Баварии" травма лодыжки. Он точно не сыграет против Финляндии сегодня, а его место займет Мусса Сиссоко.
???????? Sissoko devrait débuter à la place de Coman face à la Finlande https://t.co/JZIGWFEKOK— RMC Sport (@RMCsport) November 11, 2020
Отметим, что также травму получил
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