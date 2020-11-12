"Серхио – на другом уровне, он уникален". Энрике – о повторении Рамосом рекорда Буффона

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике после товарищеского матча с Нидерландами (1:1) выделил защитника Серхио Рамоса. Отметим, что футболист сыграл 176-й поединок за главную команду страны.

Таким образом, Рамос повторил рекорд итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона среди европейских игроков. Серхио осталось всего 8 матчей до мирового рекорда – 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.

"Серхио – уникальный футболист, он находится на другом уровне. Поверьте мне, только действительно одаренные спортсмены способны стать рекордсменами по числу проведенных матчей".