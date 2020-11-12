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"Серхио – на другом уровне, он уникален". Энрике – о повторении Рамосом рекорда Буффона

Лига наций УЕФА
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До мирового осталось совсем немного

"Серхио – на другом уровне, он уникален". Энрике – о повторении Рамосом рекорда Буффона
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Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике после товарищеского матча с Нидерландами (1:1) выделил защитника Серхио Рамоса. Отметим, что футболист сыграл 176-й поединок за главную команду страны.

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Таким образом, Рамос повторил рекорд итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона среди европейских игроков. Серхио осталось всего 8 матчей до мирового рекорда – 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.

"Серхио – уникальный футболист, он находится на другом уровне. Поверьте мне, только действительно одаренные спортсмены способны стать рекордсменами по числу проведенных матчей".

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В статье: Серхио Рамос Испания Нидерланды Луис Энрике Буффон Ахмед Хассан Ахмед Хасан
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Источник:
Goal.com

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