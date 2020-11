"Серхио – на другом уровне, он уникален". Энрике – о повторении Рамосом рекорда Буффона

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике после товарищеского матча с Нидерландами (1:1) выделил защитника Серхио Рамоса. Отметим, что футболист сыграл 176-й поединок за главную команду страны.

Таким образом, Рамос повторил рекорд итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона среди европейских игроков. Серхио осталось всего 8 матчей до мирового рекорда – 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.

176 - @SergioRamos (175) could level to Gianluigi Buffon (176) as player with the most caps in all competitions in UEFA Confederation. Milestone. pic.twitter.com/g0EXxUqQFQ