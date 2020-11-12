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"Серхио – на другом уровне, он уникален". Энрике – о повторении Рамосом рекорда Буффона
До мирового осталось совсем немного
Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике после товарищеского матча с Нидерландами (1:1) выделил защитника Серхио Рамоса. Отметим, что футболист сыграл 176-й поединок за главную команду страны.
Таким образом, Рамос повторил рекорд итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона среди европейских игроков. Серхио осталось всего 8 матчей до мирового рекорда – 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.
"Серхио – уникальный футболист, он находится на другом уровне. Поверьте мне, только действительно одаренные спортсмены способны стать рекордсменами по числу проведенных матчей".
176 - @SergioRamos (175) could level to Gianluigi Buffon (176) as player with the most caps in all competitions in UEFA Confederation. Milestone. pic.twitter.com/g0EXxUqQFQ— OptaJose (@OptaJose) November 11, 2020
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