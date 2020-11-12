  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. В гонке за тремя достижениями: Роналду забил 102-й гол в 168-м поединке за сборную Португалии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В гонке за тремя достижениями: Роналду забил 102-й гол в 168-м поединке за сборную Португалии

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Криштиану on fire

В гонке за тремя достижениями: Роналду забил 102-й гол в 168-м поединке за сборную Португалии
Новина українською

Вчера, 11 ноября, Португалия разгромила Андорру 7:0 в товарищеском поединке. Отметим, что лидер "европейских бразильцев" Криштиану Роналду вышел на замену и расписался в воротах противника. К слову, для него этот гол стал шестым в матчах с "почтальонами".

Читайте такжеТоварищеские матчи. Португалия забила семь Андорре, Австрия сильнее Люксембурга

Португалец забил свой 102-й мяч – рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи (109). Таким образом, до мирового рекорда CR7 осталось еще 8 голов.

Также добавим, что этот поединок стал 168-м для Криштиану и сотой победой в составе сборной. Мировой рекорд по количеству матчей в активе египтянина Ахмеда Хассана (184).

Сейчас Роналду является четвертым бомбардиром в истории футбола с 746 голами. Он обогнал по этому показателю Пушкаша – впереди Криштиану Бицан (805), Ромарио (772) и Пеле (767).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Андорра Лига Наций Али Даеи Ахмед Хассан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
12.11.2020 в 10:45
Ну і хто там розповідав, кому Ярмоленко забиває? А придивитися ТОП-збірним Андрій забив на один менше ніж КР7 Так не дивлячись на те, кому Роналду забив абсолютну більшість голів, він ТОПовий футболіст. Але не потрібно і своїх в лайні топити.
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.11.2020 в 10:40
Криштиано Роналду - слабак! И это большой позор для него выходить в ТОВАРИЩЕСКОМ матче против соперника уровня Андорры. И я особо напомню, что Месси, для того, чтобы забивать голы за Аргентину, тратит на перелет в Аргентину более 12 часов, затем ещё перелеты по Южной Америке. Что, конечно же, выматывает. А у Криштиано Роналду исключительно тепличные условия. У него нет долгих перелётов, у него нет соперников уровня Бразилии, Чили, Уругвай или Эквадор с Венесуэлой.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...