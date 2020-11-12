В гонке за тремя достижениями: Роналду забил 102-й гол в 168-м поединке за сборную Португалии

Вчера, 11 ноября, Португалия разгромила Андорру 7:0 в товарищеском поединке. Отметим, что лидер "европейских бразильцев" Криштиану Роналду вышел на замену и расписался в воротах противника. К слову, для него этот гол стал шестым в матчах с "почтальонами".

Португалец забил свой 102-й мяч – рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи (109). Таким образом, до мирового рекорда CR7 осталось еще 8 голов.

Также добавим, что этот поединок стал 168-м для Криштиану и сотой победой в составе сборной. Мировой рекорд по количеству матчей в активе египтянина Ахмеда Хассана (184).

Сейчас Роналду является четвертым бомбардиром в истории футбола с 746 голами. Он обогнал по этому показателю Пушкаша – впереди Криштиану Бицан (805), Ромарио (772) и Пеле (767).