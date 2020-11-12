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Йоахим Лев: Игра против Украины будет решающей

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Тренер Бундестим не будет экспериментировать

Йоахим Лев: Игра против Украины будет решающей
Новина українською

После победы в товарищеском матче над сборной Чехии (1:0) главный тренер Йоахим Лев вспомнил и о предстоящем поединке с Украиной в пятом туре Лиги Наций. В среду Бундестим проверяла резерв, однако Лев надеется, что в следующем матче немецкая команда сыграет оптимальным составом.

"Это зависит от травм. У нас не так много игр осталось. Но приходится сохранять равновесие учитывая многие факторы, в том числе коронавирус. Против Украины и Испании мы сыграем лучшим составом".

Тренер Маншафт также ответил на вопрос, насколько важно выиграть группу для его команды:

"Конкуренция имеет значения. Конечно, мы всегда хотим выиграть, когда дело доходит до очков. Игра против Украины будет решающей. Если мы победим, мы будем в хорошей позиции".

Напомним, матч Украина - Германия состоится в субботу, 14 ноября, начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция. Добавим, что Украина и Германия набрали по шесть очков после четырех матчей, но у Бундестим преимущество за счет личной встречи.

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В статье: Йоахим Лев Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
12.11.2020 в 11:39
Посмотрим
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Fata Morgana (Запорожье)
12.11.2020 в 11:26
Немцы есть немцы - когда им сильно надо они выигрывают! Даже когда и особо им не надо то тоже...
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