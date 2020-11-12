Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без переносов. Матч Англия - Исландия состоится согласно плану
Здесь COVID-19 не помешал
Матч Лиги Наций между Англией и Исландией состоится без переносов. Об этом сообщают крупные английские СМИ.
Помешать игре мог коронавирус. За несколько дней до вылета в Англию, скандинавы сыграли против Дании на выезде, в то время как правительство Британии временно запретило въезд не своим гражданам из этой страны.
Все из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен на норковых фермах. Однако, английская ФА смогла решить вопрос и сборная Исландии приедет в Лондон на поединок, придерживаясь ряд обязательных правил.
England will be allowed to play the UEFA Nations League match against Iceland at Wembley on Wednesday.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 12, 2020
Отметим, что встреча состоится в среду, 18-го ноября.
Популярное сейчас
- Сергей Ребров сравнил Шевченко и Левандовски: Шева не играл в эпоху Роналду и Месси
- Соперник для сборной Украины на Евро-2020. Грузия – Сев. Македония. Прогноз на матч
- Сегодня определятся последние четыре участника Евро
- Франция - Финляндия 0:2. И это еще Суоми играли резервом!
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО