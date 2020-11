Без переносов. Матч Англия - Исландия состоится согласно плану

Матч Лиги Наций между Англией и Исландией состоится без переносов. Об этом сообщают крупные английские СМИ.

Помешать игре мог коронавирус. За несколько дней до вылета в Англию, скандинавы сыграли против Дании на выезде, в то время как правительство Британии временно запретило въезд не своим гражданам из этой страны.

Все из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен на норковых фермах. Однако, английская ФА смогла решить вопрос и сборная Исландии приедет в Лондон на поединок, придерживаясь ряд обязательных правил.

England will be allowed to play the UEFA Nations League match against Iceland at Wembley on Wednesday.