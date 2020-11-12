  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Без переносов. Матч Англия - Исландия состоится согласно плану
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без переносов. Матч Англия - Исландия состоится согласно плану

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Здесь COVID-19 не помешал

Без переносов. Матч Англия - Исландия состоится согласно плану
UA-Футбол
Новина українською

Матч Лиги Наций между Англией и Исландией состоится без переносов. Об этом сообщают крупные английские СМИ.

Читайте такжеГлава Футбольной ассоциации Англии уволился из-за слов о "цветных футболистах"

Помешать игре мог коронавирус. За несколько дней до вылета в Англию, скандинавы сыграли против Дании на выезде, в то время как правительство Британии временно запретило въезд не своим гражданам из этой страны.

Все из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен на норковых фермах. Однако, английская ФА смогла решить вопрос и сборная Исландии приедет в Лондон на поединок, придерживаясь ряд обязательных правил.

Отметим, что встреча состоится в среду, 18-го ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Исландия Лига Наций коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...