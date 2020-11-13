Португалия - Франция: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лобовой поединок за место в плей-офф Лиги Наций. За два тура до финиша у фаворитов по 10 очков, так что именно в Лиссабоне решится, кто поборется за трофей - чемпионы мира или же чемпионы Европы?

Предыдущий матч между командами на "Стад де Франс" показал лишь то, что обе стороны слишком боятся друг друга, чтобы идти вперед большими силами. Эксперты по ТВ вам скажут, что матч был похож на шахматы, но на деле это была просто скучная тягомотина с единичными шансами забить. И счет соответствующий - 0:0.

Смогут ли топы на сей раз выдать нечто более вразумительное - узнаем в субботу , 14 ноября , на Футбол 3. Начало игры Португалия - Франция в 21:45 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Португалия - Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Португалия - Франция в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: