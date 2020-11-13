Минус Шульц и Хоффман, плюс Нойер, Зане и Вернер. Заявка сборной Германии на матч с Украиной

Накануне матча пятого тура группового раунда Лиги наций против Украины (Лейпциг, 21.45 по Киеву) у сборной Германии есть кадровые потери. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

По разным причинам из лагеря Бундестим уехали Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Нико Шульц ("Боруссия" Д), Боте Баку ("Вольфсбург"), Йонас Хоффманн ("Боруссия" М) и Робин Госенс ​​("Аталанта", Италия).

Впрочем, вчера днем ​​к команде Йоахима Лева присоединились Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Никлас Зюле и Лерой Зане (все - "Бавария"), а также Матиас Гинтер ("Боруссия" М), Тимо Вернер ("Челси", Англия ) и Тони Кроос ( "Реал", Испания), который не сыграет против нашей команды из-за дисквалификации.

Таким образом, к матчу именно с Украины под руководством тренерского штаба готовиться 19 полевых игроков и три вратаря.

Состав сборной Германии

Вратари: Бернд Лено ("Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт" Ф).

Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Беньямин Хенрикс ("Монако", Франция), Робин Кох ("Лидс", Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Байер"), Феликс Удуохай ("Аугсбург"), Никлас Зюле ("Бавария").

Полузащитники: Надим Амири ("Байер"), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба - "Боруссия" Д), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Лерой Сане (все - "Бавария"), Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия) Тони Кроос ( "Реал", Испания).

Нападающие: Лука Вальдшмидт ("Бенфика", Португалия), Тимо Вернер ("Челси", Англия), Флориан Нойхаус ("Боруссия" М).