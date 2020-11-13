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Наставник Португалии: В игре против Франции на первый план выйдут организация и концентрация
Центральный матч завтрашнего дня
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш посетил пресс-конференцию перед игрой против Франции.
"В составе обеих команд полно прекрасных футболистов. Всегда есть риск нарваться на контратаку, если теряешь мяч, так что надо уделять внимание организации игры и не терять концентрацию. Впрочем, мы в себе уверены.
Если вспоминать наши прошлые встречи, ожидаю сейчас иного стиля игры. Полагаю, соперник может выйти с подвижным трио форвардов: Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем и Антуаном Гризманном, то есть с Марсьялем вместо Оливье Жиру", - приводит слова тренера сайт УЕФА.
Отметим, что Португалия и Франция также сыграют в одной группе на
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