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Наставник Португалии: В игре против Франции на первый план выйдут организация и концентрация

Лига наций УЕФА
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Центральный матч завтрашнего дня

Наставник Португалии: В игре против Франции на первый план выйдут организация и концентрация
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш посетил пресс-конференцию перед игрой против Франции.

"В составе обеих команд полно прекрасных футболистов. Всегда есть риск нарваться на контратаку, если теряешь мяч, так что надо уделять внимание организации игры и не терять концентрацию. Впрочем, мы в себе уверены.

Если вспоминать наши прошлые встречи, ожидаю сейчас иного стиля игры. Полагаю, соперник может выйти с подвижным трио форвардов: Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем и Антуаном Гризманном, то есть с Марсьялем вместо Оливье Жиру", - приводит слова тренера сайт УЕФА.

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Отметим, что Португалия и Франция также сыграют в одной группе на Евро-2020.

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В статье: Португалия Франция Фернанду Сантуш
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