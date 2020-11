Чистые эмоции. Как македонцы праздновыли выход не Евро - ФОТО, ВИДЕО

Сборная Северной Македонии, одолев Грузию (1:0), оформила выход на Евро-2020.

Игроки начали праздновать на футбольном поле сразу после финального свистка, а затем действо переместилось в конференц-зал, где проводил свою пресс-конференцию главный тренер Игор Ангеловский.

Также не самой спокойной была ночь на 13 ноября в Северной Македонии, где люди вышли на улицы праздновать исторический результат своей команды.

Напомним, что Северная Македония попала в группу к Украине, где также сыграет с Нидерландами и Австрией.

To anyone who thinks the Nations League is stupid, ask any Macedonian how they’re feeling right now. A great concept which allowed new countries to qualify for the Euros for the first time. Beautiful to see.



Congratulations to Macedonia ???????????????? pic.twitter.com/W02Lnt8F2u