Разборки чемпионов. Португалия - Франция. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Лига А. 5-й тур

14 ноября. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"

Португалия 21:45 Франция

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Футбол 3

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок двух самых успешных европейских сборных прямо сейчас. И цена его довольно высока.

После 4 туров Лиги Наций в активе и португальцев, и французов по 10 очков. На данный момент первыми идут "Селессау" благодаря блестящей разнице голов 9:1, но по большому счету судьбу путевки в плей-офф разыграют именно в этой встрече.

На "Стад де Франс" команды расписали скучные нули. В первом тайме чуть лучше выглядела Португалия, во втором - французы, но Мбаппе и Роналду запороли по одному хорошему моменту, а их партнеры не нашли в себе смелости для решающего усилия. Каждый посчитал, что синица в руке милее, и на том разошлись.

С тех пор мало что поменялось, если не считать дополнительной усталости, накопившейся за последний месяц. Календарь в европейских топ-лигах сейчас адский: матчи идут каждые три дня. На фоне этого травмы перестали быть чем-то из ряда вон. Мбаппе, например, на днях во второй раз в сезоне вернулся в общую группу. Вряд ли он сыграет с Португалией со старта, но свои минуты во втором тайме, скорее всего, получит. Без него дела у "Ле Бле" совсем плохи.

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Три дня назад в спарринге с Финляндией Франция играла без Мбаппе, Гризманна, Канте и еще ряда основных игроков, и эксперимент закончился первым домашним поражением с весны 2018 года. Финны даже вторым составом выглядели осмысленнее и целеустремленнее чемпионов мира. Но, быть может, им пойдет на пользу такая встряска.

О товарняке Португалии, который проходил параллельно, даже вспоминать не будем. Какой смысл говорить о матче против Андорры? Все, что важно знать: Роналду поберег силы и вышел лишь в концовке, чтобы забить 102-й гол за сборную. Его бешенная гонка за Али Даеи продолжается.

Вероятно, в очном матче "Селессау" попытаются со старта пойти вперед. У них очень сильная домашняя статистика: ни одного поражения в 13 матчах после ЧМ-2018. В текущей Лиге Наций португальцы дома стерли в порошок сперва хорватов (4:1), а потом и шведов (3:0). Пасовать перед Францией, чьи лидеры Погба и Гризманн в ужасной форме, а Мбаппе готов процентов на 50, они не станут. "Ле Бле" же постараются сыграть, как на победном для них мундиале - компактно, быстро, агрессивно против мяча. На их стороне два сердца Нголо Канте, но у португальцев сразу 3-4 игрока, способных придумать гол из ничего. Это будет очень интересно.

Цифры и факты

Португалия последний раз проигрывала дома в марте 2018 года в товарищеском матче с Нидерландами (0:3). С тех пор 9 побед и 6 ничьих

У Франции лишь 2 поражения в 15 последних матчах во всех турнирах. Кроме сенсационных финнов "Ле Бле" обыгрывали турки в 2019 году (2:0)

Сборная Португалии пропускала хотя бы один гол лишь в 2 из 10 последних матчах во всех турнирах. Пробить защиту "Селессау" удавалось Хорватии (1:4) и Украине (2:1)

Французы пропускали как минимум гол в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. Остановить у "Ле Бле" вышло только… Португалию (0:0)

Португалия обыгрывала Францию в финале Евро-2016 (1:0), а перед этим французы выиграли 10 подряд матчей против "Селессау"

Лучший бомбардир сборной Франции из действующих игроков Оливье Жиру забил за нее в 2,5 раза меньше голов, чем Криштиану Роналду за Португалию: 42 против 102

Ориентировочные составы

У Португалии потерь как таковых нет. У Франции помимо Мбаппе, чье участие в матче под большим вопросом, из-за очередной микротравмы выбыл Кингсли Коман, а Виссам Бен-Йеддер вчера сдал положительный тест на коронавирус.

Португалия: Руй Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру - Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Вильям Карвалью - Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Феликс

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Канте, Погба, Рабьо - Гризманн - Жиру, Марсьяль

Прогноз на матч Португалия - Франция

Как ни крути, а травма Мбаппе и отвратительная форма остальных лидеров наталкивают на мысль, что прямо сейчас французы слабее. При этом вряд ли они настолько слабее, чтобы развалиться и пропустить много. Скорее всего, португальцы победят минимально. Победу хозяев с ТМ 3,5 букмекеры предлагают с коэффициентом 2,9-3,0.