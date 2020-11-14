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Дешам: Положение Погба в МЮ негативно сказывается на его психологическом состоянии

Лига наций УЕФА
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Поль выпал из состава "дьяволов"

Дешам: Положение Погба в МЮ негативно сказывается на его психологическом состоянии
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал положение Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, он не в лучшей своей форме. Я знал это до матча. Этот матч был призван помочь ему почувствовать ритм. Он знал, что сыграет только час.

Очевидно, это не лучший его период, и в такой период сложно сохранять позитивный настрой. Как и с любым другим игроком, чья клубная ситуация оставляет желать лучшего, это влияет на его психологическое состояние.

Я достаточно хорошо его знаю, и иногда такое бывает", — цитирует Дешама Daily Mirror.

В этом сезоне Погба провёл 7 матчей в АПЛ, лишь дважды отыграв все 90 минут.

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В статье: Франция Дидье Дешам Поль Погба Манчестер Юнайтед
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