  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хавбек высказался о кадровых потерях "желто-синих"

Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в коллективе.

"Жалко, обидно, что столкнулись с такой ситуацией. Сейчас к этому всему надо более тщательно относиться. Многие ребята из "Шахтера" уже переболели. Мы столкнулись с такой неприятной ситуацией. Потренируемся, посмотрим, как будет завтра.

Мы готовимся к матчу, завтра должна быть очень ответственная встреча", – сказал Малиновский в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин.

Матч Германия – Украина пройдёт сегодня, 14 ноября. Игра стартует в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...