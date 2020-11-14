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Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в коллективе.
"Жалко, обидно, что столкнулись с такой ситуацией. Сейчас к этому всему надо более тщательно относиться. Многие ребята из "Шахтера" уже переболели. Мы столкнулись с такой неприятной ситуацией. Потренируемся, посмотрим, как будет завтра.
Мы готовимся к матчу, завтра должна быть очень ответственная встреча", – сказал Малиновский в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин.
Матч Германия – Украина пройдёт сегодня, 14 ноября. Игра стартует в 21:45.
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