Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в коллективе.

"Жалко, обидно, что столкнулись с такой ситуацией. Сейчас к этому всему надо более тщательно относиться. Многие ребята из "Шахтера" уже переболели. Мы столкнулись с такой неприятной ситуацией. Потренируемся, посмотрим, как будет завтра.

Мы готовимся к матчу, завтра должна быть очень ответственная встреча", – сказал Малиновский в эфире "Футбол NEWS".