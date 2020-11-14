Сборная Германии: отсутствие баланса, прогресса и уверенности в будущем

Матчи сборной Германии вызывают все меньше интереса у себя на родине. Ранее для Бундестима было нормой собирать у телеэкранов более 10 миллионов зрителей, но последний матч против Чехии посмотрело чуть больше 5 млн. Очередной антирекорд последних лет.

Йоахим Лев говорит, что его не интересуют телерейтинги. После провала на ЧМ-2018 Лев занялся реформой национальной команды. Ключевые его решения: отстранение от сборной ветеранов Боатенга, Хуммельса и Мюллера, игра в три центрбека и ставка на скоростных футболистов в атаке. Проект Лева стартовал в марте 2019 года. Прошло 20 месяцев и правильность выбранного курса продолжает вызывать сомнения.

У Лева до сих пор спрашивают про Боатенга, Хуммельса и Мюллера. Ладно, Мюллер. Да, он в прошлом сезоне он набрал за “Баварию” 40 очков по системе гол+пас, и был одним из ключевых игроков требл-чемпионов. Партнеры по “Баварии” называют его “Радио-Мюллер”. Когда матчи стали проводиться без зрителей, некоторые немецкие журналисты просто прозрели от того, насколько активно Мюллер раздает своим партнерами подсказки на поле, фактически руководит командой. И все же, у Германии нет проблем с глубиной состава в атакующей линии. Кай Хавертц рано или поздно станет ключевым футболистом для Бундестима (сегодня он не сыграет), часто получают шансы Брандт и Дракслер, под нападающим может сыграть и Леон Горетцка.

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Совсем другое дело – защитники. Матс Хуммельс остается лучшим немецким центрбеком. Пусть он и не находится на таком уровне как Вирджил ван Дейк, но попробуйте себе представить, что главный тренер сборной Нидерландов решил досрочно завершить международную карьеру защитника “Ливерпуля”. Это безумие. Однако, примерно это сделал Йоахим Лев. Несмотря на значительное падение в скорости, продолжает показывать высокий уровень и Боатенг. Журналист Рафаэль Хонингштайн удачно использует карточную метафору: “Есть подозрение, что Лев поспешно скинул хорошую руку, наивно надеясь вытащить еще лучшую пару в следующем раунде”.

Помимо защитника “Баварии” Никласа Зюле, который полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы, на позициях центрбеков у Лева появляются глубокий резервист “Челси” Антонио Рюдигер, талантливый, но нестабильный Робин Кох из “Лидса”, достойный, но не топовый защитник “Боруссии” Менхенгладбах Маттиас Гинтер, от которого в свое время легко отказался Дортмунд, и Эмре Джан, номинальный центрхав. В роли дублеров выступают Джонатан Та из “Байера”, Никлас Штарк из “Герты”, на нынешний сбор получил дебютный вызов Феликс Удуохай из “Аугсбурга”.

В недавней игре против Швейцарии Лев сыграл с парой Гинтер - Рюдигер, и Германия пропустила три мяча (могла и больше). Когда качества нет, приходится брать количеством. Отсюда и схема с тремя центрбеками. Обычно она предполагает наличие ярко выраженных атакующих фулбеков, но и здесь подбор Германии не оптимален. Клостерманн и Хальстенберг из “Лейпцига” – полезные игроки для такого системного тренера как Нагельсманн, но их возможности ограничены, Нико Шульц деградирует после своего перехода в “Боруссию” Дортмунд, Робин Гозенс из “Аталанты” провел совсем немного матчей в сборной, чтобы по нему делать выводы. Все они против Украины не доступны. В результате, на левом фланге сыграет 27-летний Филипп Макс, многие годы игравший в “Аугсбурге”. Для него это будет второй матч за сборную. Макс – полезный футболист в атаке, в своем последнем сезоне за “Аугсбурге” он забил семь голов, но показательно, что в итоге он перешел в нидерландский ПСВ, а не какой-нибудь ведущий клуб Бундеслиги.

По правому флангу вопросов больше. Лев, видимо, не видит в основе Бенджамина Хенрихса, 23-летнего универсала, который летом перешел в аренду в “РБ Лейпциг” из “Монако”, а Тило Керер из ПСЖ травмирован. Позавчера Bild рисовал на позиции правого фулбека Гинтера, вчера издание разместило на этой позиции… Горетцку. Чтобы не придумал тренер сборной Германии, этот фланг у него будет явно провисать.

По сравнению с киевским матчем у Германии полностью изменится пара опорников. Кроос дисквалифицирован, у Киммиха травма. Однако Леву есть из кого выбирать. Гюндоган получил капитанскую повязку в матче с Чехией и провел в той игре хорошие 45 минут. Пару ему составит вышеуказанный Горетцка или Флориан Нойхаус из “Боруссии” Менхенгладбах. Именно хавбека Гладбаха болельщики немецкой сборной признали лучшим футболистом матча против Чехии. 23-летний полузащитник стал объектом повышенного внимания СМИ, и ему уже успели задать традиционный вопрос, видит ли он себя в “Баварии”. Следует заметить, что Нойхаус – баварец, но его воспитал клуб “1860 Мюнхен”.

Нет никаких вопросов только по троице нападения Германии. Оно состоит из “крыльев Баварии” Сане и Гнабри, и Тимо Вернера, который признает, что игра в АПЛ за “Челси” вынудила его стать “жестче”. Все трое находятся в прекрасной форме и не сыграли ни минуты в матче против Чехии в среду.

Германия остается одной из топовых сборных, но давно уже ее состав не был настолько несбалансированным. Бесконечные поиски Лева и нынешние обстоятельства только усугубляют ситуацию. Вместо желаемого развития к Евро-2020 и ЧМ-2022, сборная при 60-летнем Леве только стагнирует. Отсюда и стремительное падение к ней интереса.

Ориентировочный состав сборной Германии на матч против Украины: Нойер – Рюдигер, Кох (Гинтер), Зюле – Макс, Гюндоган, Горетцка (Нойхаус), Гинтер (Хенрихс, Горетцка) – Сане, Вернер, Гнабри