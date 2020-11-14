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Украина объявила заявку на матч с Германией
Стали известны имена игроков, которые могут сыграть сегодня
Андрей Шевченко огласил заявку на матч Лиги Наций против Германии.
Из тех футболистов, которые были готовы сыграть сегодня, в заявку не попал вратарь Дмитрий Ризнык.
Заявка сборной Украины по номерам:
1. Юрий Панькив
2. Эдуард Соболь
3. Илья Забарный
4. Сергей Кривцов
5. Евгений Чеберко
6. Тарас Степаненко
8. Руслан Малиновский
9. Роман Яремчук
10. Жуниор Мораес
11. Марлос
12. Андрей Пятов
14. Игорь Харатин
15. Ефим Конопля
17. Александр Зинченко
18. Евгений Макаренко
19. Александр Зубков
20. Валерий Бондарь
21. Богдан Михайличенко
22. Николай Матвиенко
23. Андрей Лунин.
Ранее из-за положительных тестов на COVID-19 сборная лишилась Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука.
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