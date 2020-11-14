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Лига наций УЕФА

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Украина объявила заявку на матч с Германией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Стали известны имена игроков, которые могут сыграть сегодня

Украина объявила заявку на матч с Германией
Новина українською

Андрей Шевченко огласил заявку на матч Лиги Наций против Германии.

Из тех футболистов, которые были готовы сыграть сегодня, в заявку не попал вратарь Дмитрий Ризнык.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Юрий Панькив

2. Эдуард Соболь

3. Илья Забарный

4. Сергей Кривцов

5. Евгений Чеберко

6. Тарас Степаненко

8. Руслан Малиновский

9. Роман Яремчук

10. Жуниор Мораес

11. Марлос

12. Андрей Пятов

14. Игорь Харатин

15. Ефим Конопля

17. Александр Зинченко

18. Евгений Макаренко

19. Александр Зубков

20. Валерий Бондарь

21. Богдан Михайличенко

22. Николай Матвиенко

23. Андрей Лунин.

Ранее из-за положительных тестов на COVID-19 сборная лишилась Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука.

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В статье: Украина Германия
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Комментарии (6)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.11.2020 в 12:03
Нууу... є з ким край боронити. Лиш би ще хтось позитивний тест не здав
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rivnenskyi (Рівне)
14.11.2020 в 11:59
Можна ж було написати прізвища футболістів розставивши їх по амплуа. Читати це простирадло не зручно.
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skopa (Харьков)
14.11.2020 в 11:44
Нормально..Теперь , как пойдет...
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 11:44
Не все так плохо. Панькив в воротах, Лунин под нападающими. Пятов в опорную зону. И немцам не позавидуешь.
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Maldini (Киев)
14.11.2020 в 11:41
СЛАБЫЙ СОСТАВ, ПРОТИВ ЧЕМПИОНОВ МИРА И ЕВРОПЫ!!!Но даже с Ярмоленко идругими там нечего!"ловить!".Мнежаль Шеву,но все в равных условиях!Игра без зрителей и в период эпидемии-АБСУРД,но толстосумам всё равно!Особенно жалко МОЛОДЫХ-для них это"подстава!"Лига Европы -это ЧУШЬ на посном масле-надуманна!!!
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ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 11:44
Не було би ЛН, то гоняла би збірна товарняки з такими "грандами" як Естонія чи Грузія.
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