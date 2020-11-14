Украина объявила заявку на матч с Германией

СЛАБЫЙ СОСТАВ, ПРОТИВ ЧЕМПИОНОВ МИРА И ЕВРОПЫ!!!Но даже с Ярмоленко идругими там нечего!"ловить!".Мнежаль Шеву,но все в равных условиях!Игра без зрителей и в период эпидемии-АБСУРД,но толстосумам всё равно!Особенно жалко МОЛОДЫХ-для них это"подстава!"Лига Европы -это ЧУШЬ на посном масле-надуманна!!!